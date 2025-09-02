Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Hızla İlerliyor

  • Haberler
Kayseri'de, Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Talas Bulvarı ve 15 Temmuz Bulvarı'nı birbirine bağlayacak olan Meteoroloji Katlı Kavşağı'nın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu proje, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek, özellikle Talas-Organize Sanayi hattı ve şehir merkezi-Erciyes hattında ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni 5 Yıl Projeleri arasında yer alıyor ve kent içi ulaşım için büyük önem taşıyor. Meteoroloji Katlı Kavşağı'nın inşaat sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen yetkililer, projenin ilerleyişi hakkında bilgi alıyor.

Başkanlık makamından yapılan açıklamalara göre, kavşak projesi kapsamında 600 fore kazık çalışmasından 500'ü tamamlandı. 15 Eylül itibarıyla kalan kazıkların da tamamlanması planlanıyor. Kavşağın, 29 Ekim'de hizmete açılması hedefleniyor.

Meteoroloji Katlı Kavşağı, aynı zamanda Kartal Kavşağı Projesi için de önemli bir alternatif güzergah oluşturacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın rahatlayacağı ve konforun artacağı öngörülüyor. Yetkililer, inşaat sürecinde yaşanan toz ve gürültü gibi olumsuzluklar için bölge sakinlerinden özür dileyerek, bu zorlukların geçici olduğunu ve tamamlanan projenin faydalarının uzun vadede hissedileceğini vurguladı.

Çalışmaların sağlıklı bir şekilde ilerlediği ve zamanında tamamlanması için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

