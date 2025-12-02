Kayseri'de Mevlana'nın Hocası için Anma Programı: ‘Seyyid-i Sırdan’ Etkinlikleri

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı etkinliğe destek vermeye devam ediyor. Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Kayseri İl Müftülüğü, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı ve KCETAŞ’ın katkılarıyla düzenlenecek program, Kayseri’nin manevi zenginliğini bir kez daha gözler önüne serecek.

Anma programının açılışı, 4 Aralık Perşembe günü saat 13.30’da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılacak. Program, panel ve çeşitli anma etkinlikleri ile zenginleştirilecek. Ayrıca, 5 Aralık Cuma günü saat 19.30’da Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek Tasavvuf Konseri ve Sema Mukabelesi, TRT Sanatçısı Ömer Faruk Güney ve Kasidehan Aziz Hardal’ın katılımıyla Kayserililere unutulmaz anlar yaşatacak.

Katılımın ücretsiz olduğu bu etkinlik, Kayseri’nin kültürel hayatına önemli bir katkı sunacak ve Seyyid Burhaneddin’in manevi mirasını yaşatmayı amaçlayacak. Tüm Kayserilileri bu anlamlı programa davet eden yetkililer, etkinliklerin geniş bir katılımla gerçekleşmesini umuyor.