Kayseri'de Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Yaralı
Melikgazi ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi'nde, iki otomobilin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı üzerinde A.Y. plakalı otomobil, S.B. plakalı diğer bir araca çarptıktan sonra karşı yola savruldu. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, güvenlik önlemi alarak yaralılara ilk müdahalede bulundu.
Kazada yaralanan A.Y. ve aracındaki bir yolcu, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından araçlar çekiciyle bölgeden uzaklaştırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
