Kayseri'de Mezar Fiyatlarına Zam: Saadet Partisi'nden 50 Yıllık Mezarlık Planlaması Çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, 2026 yılı için mezar yeri ücretlerinde ciddi artışa gitti. Oy çokluğuyla alınan karar doğrultusunda Asri Mezarlık başta olmak üzere birçok bölgede mezar fiyatları yükseltildi.

Yeni Mezar Fiyat Tarifesi

Asri Mezarlık 2 adet yapılı aile mezarı: 400.000 TL Topraktan 2 adet aile mezarı: 360.000 TL

Taşlıburun Mezarlığı Topraktan iki kişilik aile mezarı: 130.000 TL

Gesi / İldem Mezarlıkları 2 kişilik aile mezarı: 70.000 TL

Argıncık Mezarlığı Anlık cenaze: 1.500 TL 2 kişilik aile mezarı: 12.000 TL Cenaze olmadan 2 kişilik aile mezarı: 60.000 TL

Bülbülpınarı Mezarlığı Argıncık ile aynı tarife geçerli.



Saadet Partisi’nden Uzun Vadeli Mezarlık Planlaması Çağrısı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı ve Mahalli İdareler Başkanı Adnan Kenanoğlu, yeni fiyatların açıklanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, mezarlık planlamasının uzun vadeli bir perspektifle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kenanoğlu, Kayseri’nin hızlı büyüme sürecine dikkat çekerek mevcut mezarlıkların ilerleyen yıllarda yetersiz kalacağını belirtti. Bu doğrultuda Saadet Partisi’nin önerileri şöyle sıralandı:

Şehrin doğu tarafında, Asri Mezarlık ölçeğinde, cami ve hizmet birimlerini de içeren yeni bir şehir mezarlığı alanı tahsis edilmesi,

Planlaması tüm detaylarıyla yapılacak bu alanın Kayseri halkına sunulması,

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu ancak mevcut sistemde sınırlı olan 2-3-4 kişilik aile mezarlarının, cenaze olmadan da satışa sunulması.

Kenanoğlu, açıklamasını “Her nefis ölümü tadacaktır” ayetiyle tamamlayarak, mezarlık planlamasının ertelenemez bir şehir ihtiyacı olduğunu ifade etti.