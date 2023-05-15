Kayseri'de MHP'nin Küskün Oyları Sinan Oğan'a gitti

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ülkücü tabanın küskün oylarının önemli bir bölümü Sinan Oğan'a gitti.

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  • 15.05.2023 13:51
  • Güncelleme: 15.05.2023 14:00
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Kayseri'de MHP'nin Küskün Oyları Sinan Oğan'a gitti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi - Ülkücü oyların önemli ölçüde belirleyici olduğu Kayseri'de MHP ve İyi Parti tabanının ülkücü/milliyetçi küskünlerin oylarının önemli bir bölümü Sinan Ogan'a gitti.

MHP ve İyi Parti ittifaaklarını eleştiren ülkücü taban, üçüncü bir yol olarak Kayseri'de Sinan Oğan'ı tercih etti.

Sinan Oğan kendi memleketi olan Iğdır dışında en yüksek oyu aldığı Kayseri'de, ilçe bazlı oy bakımından da Talas ilçesinde oyların %10,62'sini aldı. Ayrıca Sinan Ogan Melikgazi'de oyların, %9,28'ini, Kocasinan'da da oyların %9,23'ünü aldı. Sinan Ogan Keyseri genelinde cumhurbaşkanlığı için verilen oyların %8,82'sini aldı.

Haber Merkezi

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