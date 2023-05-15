Kayseri'de MHP'nin Küskün Oyları Sinan Oğan'a gitti

Milliyetçi - Ülkücü oyların önemli ölçüde belirleyici olduğu Kayseri'de MHP ve İyi Parti tabanının ülkücü/milliyetçi küskünlerin oylarının önemli bir bölümü Sinan Ogan'a gitti.

MHP ve İyi Parti ittifaaklarını eleştiren ülkücü taban, üçüncü bir yol olarak Kayseri'de Sinan Oğan'ı tercih etti.

Sinan Oğan kendi memleketi olan Iğdır dışında en yüksek oyu aldığı Kayseri'de, ilçe bazlı oy bakımından da Talas ilçesinde oyların %10,62'sini aldı. Ayrıca Sinan Ogan Melikgazi'de oyların, %9,28'ini, Kocasinan'da da oyların %9,23'ünü aldı. Sinan Ogan Keyseri genelinde cumhurbaşkanlığı için verilen oyların %8,82'sini aldı.