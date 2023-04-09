Kayseri'de MHP ve İyi Parti aynen devam dedi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi partilerin Milletvekili aday listeleri belli oldu. Bazı partilerin listeleri tamamen yenilenirken bazı partilerde ise geçtiğimiz dönem milletvekili adaylarının tekrardan aday olduğu görüldü. Kayseri’de bulunan 10 milletvekilinden 3’ü yeniden aday oldu.

Hem geçen dönem hem de bu dönem aday olan isimler şu şekilde:

İYİ Parti’den Dursun Ataş,

MHP’den İsmail Özdemir ve Baki Ersoy.