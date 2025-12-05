  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Milli Gençlik Derneği Yeni Hizmet Binasını Açtı

Kayseri'de Milli Gençlik Derneği Yeni Hizmet Binasını Açtı

Milli Gençlik Derneği Kayseri İl Başkanlığı, yeni hizmet binasının açılışını geniş bir katılımla gerçekleştirdi.

Kayseri'de Milli Gençlik Derneği Yeni Hizmet Binasını Açtı

İl Başkanı Abdülaziz Öztürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen törene; MGD Genel Başkanı Ahmet Özvatan, Teşkilat Başkanı Ali Sevvar, Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Yılmaz, MGD Başkan Yardımcısı Av. Metin Gürcü, Sükrü Can Atagün, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan İl Başkanı Abdülaziz Öztürk, gençliğin geleceğe hazırlanmasında Milli Gençlik Derneği’nin üstlendiği rolün önemine dikkat çekerek, “Kayseri’de gençlerimizin buluşacağı, fikirlerini paylaşacağı ve değerlerimizi yaşatacağı yeni bir mekânı hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yeni bina, Kayseri’de gençlik çalışmalarına ivme kazandıracak bir merkez olarak görülüyor. Açılış töreni, coşkulu katılım ve birliktelik mesajlarıyla tamamlandı.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Süreci Baltalayanı Affetmeyiz'
"Süreci Baltalayanı Affetmeyiz"
Milletvekili Çopuroğlu: 'Kayseri'den 76 öğrencimizi Gazi Meclisimizde misafir ettik'
Milletvekili Çopuroğlu: “Kayseri’den 76 öğrencimizi Gazi Meclisimizde misafir ettik”
CHP'li Çalıksoy'dan 'Kent Lokantası' resti: 'Gücünüz yetmiyorsa söyleyin, biz açalım!'
CHP'li Çalıksoy'dan 'Kent Lokantası' resti: 'Gücünüz yetmiyorsa söyleyin, biz açalım!'
Kayserispor'lu Abdulsamet, bahis gerekçesiyle Burak gözaltına alındı
Kayserispor'lu Abdulsamet, bahis gerekçesiyle Burak gözaltına alındı
Milletvekili Böhürler, suça sürüklenen çocuk komisyonunda yer aldı
Milletvekili Böhürler, suça sürüklenen çocuk komisyonunda yer aldı
Yüksek kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Yüksek kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!