Kayseri'de Milli Gençlik Derneği Yeni Hizmet Binasını Açtı
Milli Gençlik Derneği Kayseri İl Başkanlığı, yeni hizmet binasının açılışını geniş bir katılımla gerçekleştirdi.
İl Başkanı Abdülaziz Öztürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen törene; MGD Genel Başkanı Ahmet Özvatan, Teşkilat Başkanı Ali Sevvar, Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Yılmaz, MGD Başkan Yardımcısı Av. Metin Gürcü, Sükrü Can Atagün, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan İl Başkanı Abdülaziz Öztürk, gençliğin geleceğe hazırlanmasında Milli Gençlik Derneği’nin üstlendiği rolün önemine dikkat çekerek, “Kayseri’de gençlerimizin buluşacağı, fikirlerini paylaşacağı ve değerlerimizi yaşatacağı yeni bir mekânı hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Yeni bina, Kayseri’de gençlik çalışmalarına ivme kazandıracak bir merkez olarak görülüyor. Açılış töreni, coşkulu katılım ve birliktelik mesajlarıyla tamamlandı.