Kayseri'de Milli Maç Sonrasında Yeşilay Bisiklet Turu

“Sağlığın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla düzenlenen tur, 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 09.00’da başlayacak. Bisiklet tutkunları, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için pedal çevirecek.

???? Toplanma Noktası ve Güzergâh

Katılımcılar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 2 No’lu Otopark alanında buluşacak. Belirlenen güzergâh ise şu şekilde olacak:

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 2 No’lu Otopark

3470 Sokak

Davud El Kayseri Caddesi

Mehmet Özhaseki Bulvarı

3470 Sokak

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 2 No’lu Otopark

Bisikleti olmayan vatandaşlar için Yeşilay tarafından bisiklet temini yapılacak. Katılım için yesilay.org.tr/bisiklet-turu adresinden kayıt yaptırılması gerekiyor.

“Önce Maça, Sonra Tura”

Etkinlik öncesinde, Avustralya – Türkiye milli maçı dev ekranda izlenecek. Maç buluşması saat 06.30’da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek. Program, “Önce Maça, Sonra Tura” sloganıyla hem milli maç heyecanını hem de bisiklet turunu bir arada sunacak.

Sürpriz Hediyeler

Bisiklet turunun sonunda katılımcılar arasında yapılacak çekilişle 3 bisiklet, kulaklık ve akıllı bileklik hediye edilecek.

Yeşilay Kayseri Şubesi, tüm vatandaşları sağlıklı yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinliğe davet ediyor.

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