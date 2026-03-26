Kayseri'de Milyonluk Reçete Skandalı: Yargı Süreci Başlıyor

Soruşturmanın fitilini ateşleyen önemli bir gelişme, gazeteci Yusuf Agaşe’nin mağdur Cafer Bıyıklı ile yaptığı özel röportaj oldu. Bıyıklı, kendi kimlik bilgileri kullanılarak milyonlarca liralık sahte reçetelerin düzenlendiğini ve bu ilaçları asla almadığını belirterek büyük bir usulsüzlüğü gün yüzüne çıkardı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda; sahte rapor ve reçetelerle özellikle yüksek maliyetli kanser ilaçlarının usulsüz bir şekilde temin edildiğini tespit etti. Bu yöntemle devletin yaklaşık 88,5 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Gerçekleştirilen şafak operasyonunda, aralarında eczacılar, ecza deposu çalışanları ve kalfaların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. İlk aşamada üç eczacı kalfası tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ikinci aşamasında ise eczacılardan E.A. yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Dosyanın “örgütlü suç” kapsamında ele alındığı belirtilirken, elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda soruşturmanın daha da genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde başlayacak davada, mağdur Cafer Bıyıklı’nın tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Kamuoyunun büyük bir ilgiyle takip ettiği bu davanın, sağlık sistemi ve kamu kaynaklarının korunması açısından emsal niteliğinde sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını ve devlet kaynaklarını hedef alan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.