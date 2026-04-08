Kayseri’de Mimar Sinan Haftası’na Özel Konferans: “Bir Yönetim Modeli Olarak Mimar Sinan”

Etkinlik, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 15.00’te İlim Yayma Cemiyeti Mihrimah Kahve’de gerçekleştirilecek.

Konferansın konuşmacısı, yönetim danışmanı, eğitimci ve yazar Dr. İbrahim Zeyd Gerçik olacak. Gerçik, “Bir Yönetim Modeli: Süleymaniye” ve “Bir Yönetim Modeli: Mimar Sinan” adlı eserlerinde Mimar Sinan’ı yalnızca bir mimar olarak değil, aynı zamanda bir yönetim modeli olarak ele alıyor.

Gerçik, Süleymaniye Külliyesi’ni kurumsallaşma, liderlik, kriz yönetimi, kurum kültürü ve mekân düzenlemesinin işleyişe etkisi gibi kavramlar üzerinden yorumluyor. Bu yaklaşım, tarih ve sanatın derinliğini günümüz yönetim dünyasına taşımayı hedefliyor.

1970 Çanakkale doğumlu olan Dr. Gerçik, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Yüksek lisansını “Davranış Bilimleri”, doktorasını ise “İşletme Yönetimi” alanında tamamladı.

Kayseri MMG’nin düzenlediği bu etkinlik, Mimar Sinan’ın dehasını sadece mimari yönüyle değil, yönetim anlayışıyla da anlamak isteyen herkese açık olacak.