Kayseri'de Mini Terminaller Emekliler Kafeteryası Oluyor

Meclis toplantısında Başkan Vekili Bostancı, bu iki bölgenin Emekliler Kafeteryası olarak hizmet vereceğini açıkladı. Yapılan oylamada, tahsis talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Bu karar, Kayseri'de toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi ve emeklilere yönelik sosyal alanların artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. KAYTUR A.Ş.'nin bu mini terminallerde gerçekleştireceği hizmetler, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için faydalı olacak.