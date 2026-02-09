  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Mini Terminaller Emekliler Kafeteryası Oluyor

Kayseri'de Mini Terminaller Emekliler Kafeteryası Oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinde, Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Yoğunburç Caddesi ve Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan mini terminallerin, Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür (KAYTUR) A.Ş.'ye tahsis edilmesi talebini görüştü.

Kayseri'de Mini Terminaller Emekliler Kafeteryası Oluyor

Meclis toplantısında Başkan Vekili Bostancı, bu iki bölgenin Emekliler Kafeteryası olarak hizmet vereceğini açıkladı. Yapılan oylamada, tahsis talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Bu karar, Kayseri'de toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi ve emeklilere yönelik sosyal alanların artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. KAYTUR A.Ş.'nin bu mini terminallerde gerçekleştireceği hizmetler, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için faydalı olacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Rektör Altun ve Karamustafa, Anadolu Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı'na Katıldı
Rektör Altun ve Karamustafa, Anadolu Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı’na Katıldı
Kocasinan'da Yeşil Gelecek İçin Çalışmalar Devam Ediyor
Kocasinan'da Yeşil Gelecek İçin Çalışmalar Devam Ediyor
İtfaiye 1 ayda 536 olaya müdahale etti
İtfaiye 1 ayda 536 olaya müdahale etti
EYOK sporcuları önce Erzurum'dan 15, daha sonra ise Makedonya'dan 13 madalyayla döndü
EYOK sporcuları önce Erzurum’dan 15, daha sonra ise Makedonya’dan 13 madalyayla döndü
Tamir için gittiği evde yaralanan mobilyacının davasında karar çıktı
Tamir için gittiği evde yaralanan mobilyacının davasında karar çıktı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 'Sigara küresel bir sağlık krizidir'
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, “Sigara küresel bir sağlık krizidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!