Kayseri'de miniklere uygulamalı trafik eğitimi

Kayseri'de trafik ekipleri erken yaşta trafik bilinci oluşturmak adına anaokullarında öğrencilere uygulamalar eşliğinde bilgilendirmeler yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafik bilinci oluşturma kapsamında yapmış olduğu çalışmalar sonucunda; Anasınıfı öğrencilerine okul bahçelerindeki trafik pistlerinde uygulamalı trafik eğitimleri verildi, yaya geçidi, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

