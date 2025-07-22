Kayseri'de Mobilya fabrikasında yangını korkuttu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürülürken soğutma çalışmaları yapılıyor.

Kayseri'de Mobilya fabrikasında yangını korkuttu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 33'üncü Cadde'deki bir mobilya fabrikasında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. 

Alevler kısa sürede büyüyerek bütün fabrikayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürülürken soğutma çabaları devam ediyor. Dumandan etkilenen  iki fabrika çalışanı ise ambulansta tedavi edildi.

Şehrin bir çok noktasından görülebilen ve şehrin kara bulutlarla kaplanmasına neden olan yangın panik oluşturdu.

Kayseri'de Mobilya fabrikasında yangını korkuttu

 

Haber Merkezi

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