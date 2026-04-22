Kayseri'de mobilya üreticileri, Rus ve Türkmen iş insanlarıyla bir araya geldi

Kayseri’de mobilya sektörünün ihracat potansiyelini artırmaya yönelik dikkat çeken bir organizasyona imza atıldı. Kayseri Mobilyacılar Odası tarafından kurulan Erciyes İSS Kooperatifi, Rusya ve Türkmenistan’dan 21 kişilik alım heyeti, Kayseri’ye getirdi.

Program kapsamında heyet, Erciyes İSS Kooperatifi Toplantı Salonu’nda düzenlenen sunuma katıldı. Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumssmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya tarafından yapılan sunumda Kayseri’nin mobilya sektöründeki üretim gücü, ihracat kapasitesi ve kooperatifin faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Başkan Sarıkaya, kooperatif bünyesinde hayata geçirilen Kumsmall Mobilya AVM projesini de tanıttı.

Sunumun ardından Rus ve Türkmen iş insanları, Kumsmall Mobilya AVM’yi gezerek mağazaları ve ürün çeşitliliğini yerinde inceledi. Programın kapsamında heyet ile Kayseri’de faaliyet gösteren üretici firmalar arasında ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen organizasyonun, Kayseri mobilya sektörünün uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlaması ve yeni ticari iş birliklerinin önünü açması hedefleniyor.