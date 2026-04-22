  • Kayseri'de mobilya üreticileri, Rus ve Türkmen iş insanlarıyla bir araya geldi

Kayseri'de mobilya üreticileri, Rus ve Türkmen iş insanlarıyla bir araya geldi

Kayseri Mobilyacılar Odası tarafından kurulan Erciyes İSS Kooperatifi, mobilya ihracatını artırmak amacıyla Rusya ve Türkmenistan'dan 21 kişilik alım heyetini, Kayseri'ye getirdi.

Kayseri'de mobilya üreticileri, Rus ve Türkmen iş insanlarıyla bir araya geldi

Kayseri’de mobilya sektörünün ihracat potansiyelini artırmaya yönelik dikkat çeken bir organizasyona imza atıldı. Kayseri Mobilyacılar Odası tarafından kurulan Erciyes İSS Kooperatifi, Rusya ve Türkmenistan’dan 21 kişilik alım heyeti, Kayseri’ye getirdi.

Program kapsamında heyet, Erciyes İSS Kooperatifi Toplantı Salonu’nda düzenlenen sunuma katıldı. Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumssmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya tarafından yapılan sunumda Kayseri’nin mobilya sektöründeki üretim gücü, ihracat kapasitesi ve kooperatifin faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Başkan Sarıkaya, kooperatif bünyesinde hayata geçirilen Kumsmall Mobilya AVM projesini de tanıttı.

Sunumun ardından Rus ve Türkmen iş insanları, Kumsmall Mobilya AVM’yi gezerek mağazaları ve ürün çeşitliliğini yerinde inceledi. Programın kapsamında heyet ile Kayseri’de faaliyet gösteren üretici firmalar arasında ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen organizasyonun, Kayseri mobilya sektörünün uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlaması ve yeni ticari iş birliklerinin önünü açması hedefleniyor.

Haber Merkezi

Başkan Çolakbayrakdar'dan 23 Nisan Mesajı
Başkan Çolakbayrakdar’dan 23 Nisan Mesajı
Eski Başkan Özışık 'Kayseri Şeker, taşınmazlarını hukuka aykırı olarak satışa çıkardı'
Eski Başkan Özışık; “Kayseri Şeker, taşınmazlarını hukuka aykırı olarak satışa çıkardı”
Kayserispor - Rizespor maçının biletleri 38 liradan satışa sunuldu
Kayserispor - Rizespor maçının biletleri 38 liradan satışa sunuldu
İç Anadolu'nun en büyük aquaparkı Kayseri'ye yapılıyor
İç Anadolu’nun en büyük aquaparkı Kayseri’ye yapılıyor
Merkez Bankası, faizi yüzde 37'de sabit tuttu
Merkez Bankası, faizi yüzde 37’de sabit tuttu
Selçuklu Mahallesi Diş Hastanesi'nin Yapımı Tamamlandı
Selçuklu Mahallesi Diş Hastanesi'nin Yapımı Tamamlandı
