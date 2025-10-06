Kayseri'de Motorsiklet Sürücüleri 'Kararlılık Sürüşü' İçin Buluşuyor!
Kayserili motorsiklet sürücüleri, 7 Ekim 2025 tarihinde saat 18:00'de Kayseri Fuzuli Kavşağı'nda bir araya geliyor. Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan motorların arkasında, bir sürücü elinde kırmızı ve yeşil sis ve dumanlarla donatılmış bir gösteri yapacak.
Hareket saati ise 18:30 olarak belirlendi. Kayserili motorcular, 'Kararlılık Yürüyüşü' öncesinde 'Kararlılık Sürüşü' gösterisi ile etkinliği taçlandıracak. Tüm motor tutkunlarını bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz!