Kayseri'de motosiklet otomobile çarptı: Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ağabey hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

PAYLAŞ
  • 19.12.2022 14:03
  • Güncelleme: 20.12.2022 10:21
  • 49
Kayseri'de motosiklet otomobile çarptı: Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ağabey hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bulvar üzerinde seyreden Zafer Mert yönetimindeki motosiklet, Cengiz Topel Caddesi üzerinden ana yola kontrolsüz çıkan Suna M. idaresindeki 38 ABD 156 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada otomobilin altında kalan Zafer Mert hayatını kaybederken, motosiklette bulunan kardeşi Osman Mert ağır yaralandı. Ağır yaralanan Osman Mert ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet çekici ile kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Suna M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İtfaiyenin yardımı ile otomobilin altından çıkarılan Zafer Mert’in cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Türkiye Yüzyılı Sanayinin Yüzyılı Olacak'

'Türkiye Yüzyılı Sanayinin Yüzyılı Olacak'

Başkan Yalçın Kayseri OSB'nin Taleplerini İletti

Başkan Yalçın Kayseri OSB'nin Taleplerini İletti

Tüketici güven endeksi 75,6 oldu

Tüketici güven endeksi 75,6 oldu

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Kira sözleşmeleri e-Devlet’ten yapılabilecek

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

FIFA'nın 2026 formatı değişecek

FIFA'nın 2026 formatı değişecek

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili mobilyacılara 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Kayserili mobilyacılara 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Kayseri'de en çok ölüm, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşti

Kayseri’de en çok ölüm, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşti

DAHA FAZLA
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu

Kayseri kent merkezine sezonun ilk karı yağdı

Kayseri kent merkezine sezonun ilk karı yağdı

2023 resmi ve dini günler Tatiller hangi günlere denk geliyor?

2023 resmi ve dini günler; Tatiller hangi günlere denk geliyor?

'Çocuklarımıza İyilik Örün'

'Çocuklarımıza İyilik Örün'

Başkan Akay: 'Başarılı bir kampanya yaşadık'

Başkan Akay: 'Başarılı bir kampanya yaşadık'