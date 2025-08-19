Kayseri'de Motosiklet Sayısı Rekor Kırıyor: Yüzde 35 Artış!

Temmuz Ayında Taşıt Kayıtları

Bu ayda Türkiye genelinde 276.615 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kayseri'de ise motosikletlerin toplam içindeki payı giderek artıyor.

Türkiye'de Taşıt Türlerine Göre Dağılım:

- Motosiklet: %46,9

- Otomobil: %39,4

- Kamyonet: %8,5

- Traktör: %2,6

- Kamyon: %1,7

- Minibüs: %0,6

- Otobüs: %0,2

- Özel Amaçlı Taşıtlar: %0,1

Kayseri'nin Motosiklet sayısı rekorlarda

Kayseri'de motosiklet sayısı 48.874 adede ulaştı. Geçen yıl bu sayı 36.406 iken, son bir yılda %35 oranında bir artış yaşandı. Bu durum, Kayseri'deki motosiklet tutkusunun ve kullanımının giderek arttığını gösteriyor.

Güvenlik ve Dikkat

Artan motosiklet sayısı, trafik güvenliği açısından sürücülerin daha fazla dikkat etmesini gerektiriyor. Kayseri'deki motosiklet sürücülerinin, trafik kurallarına uyum sağlaması ve güvenli sürüş alışkanlıkları geliştirmesi büyük önem taşıyor.

Sonuç

Kayseri, motosiklet kullanımında dikkat çeken bir şehir haline geliyor. Bu artış, hem şehir içi ulaşımda hem de trafik güvenliğinde yeni önlemler alınmasını zorunlu kılıyor. Kayseri'nin bu yükselişi, sadece motosiklet severler için değil, tüm şehir için önemli bir gelişme!