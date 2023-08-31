Kayseri'de motosikletliler zirvede buluştu

Kayseri’de bulunan motosiklet kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile Erciyes’in zirvesinde bir araya geldi.

Kayseri Motosiklet Kulübü (KMK), Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü (TKMK), Parschopprs, Anatolian Tigers MC ve KAYMOK Motosiklet Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile düzenlenen etkinlikte motosikletçiler Kayseri’nin zirvesi Erciyes’te bir araya geldi. Şehir merkezinden konvoy oluşturarak zirveye çıkan motosikletçiler, Zafer Ateşi’ni yaktı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan KMK Başkanı Metin Tek, “Türkiye’nin bütün motosiklet sevdalılarına, demir atlılarına buradan selam gönderiyoruz. Kulüp başkanlarımızın büyük emekleri var. İnşallah seneye daha güzel bir festivalde buluşmak dileği ile herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Parschopprs kaptanı Gökhan Ramazanoğulları da, “Yine bir Erciyes Motofest’teyiz. Bu yıl depremden dolayı sayın valimizle ve kulüp başkanlarımızla beraber sade bir festival havasında yapma kararı aldık. Bu festival Kayseri’nin festivalidir. Yaklaşık olarak şu an burada 500 motosiklet var. Burada hepimiz, bütün kulüpler ve bireysel sürücüler bir araya gelerek ateşimizi yaktık. 30 Ağustos etkinliğimiz çok güzel oldu. Ben her şeyden önce kulüp başkanlarımıza ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TKMK üyesi Ayşe Ermiş Avcı da, “Yine gökyüzüne en yakın festivalde hep birlikteyiz birlik ve beraberlik çerçevesinde. Bütün kulüp başkanlarıma teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” dedi.

Motosiklet kullanıcılarından Mehmet Demirdoğan da, “Bütün motosikletçileri bir araya getiren ve emeği geçen kulüp başkanlarına teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Zirvede buluşan motosikletlilere Zafer Ateşi başında verilen konserin ardından kutlama sona erdi.