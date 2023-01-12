Kayseri'de Muaythai seçmeleri tamamlandı

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği 7-8 Ocak Tarihinde Erciyes Şampiyonası İl Seçmesinin ardından Okul Sporları İl Seçmelerini de tamamladı.

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  • 12.01.2023 12:10
  • Güncelleme: 12.01.2023 13:19
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Kayseri'de Muaythai seçmeleri tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği 7-8 Ocak Tarihinde Erciyes Şampiyonası İl Seçmesinin ardından Okul Sporları İl Seçmelerini de tamamladı.

Minik, Yıldız, Gençler, U23 kategorilerinde yapılan şampiyonada dereceye giren sporcular Antalya Kemer’de 31 Ocak’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na gidecek. Okul sporları il seçmesinde dereceye giren sporcular ise Şubat ayında Sivas’ta yapılacak olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na gidecek. 7-8 Ocak’ta yapılan seçmelere 300 sporcu, 9-10 Ocak’ta yapılan seçmelere ise 260 sporcu katıldı.

Çalışmalarına durmadan devam ettiklerini söyleyen Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında başarılı olan Kayseri Muaythai Takımı’mızın başarı çıtasını bir üst seviyeye çıkaracağız. Kulüplerimizle emektar tecrübeli antrenör kadromuzla çalışmaya hiç durmadan devam ediyoruz. Türkiye’de örnek illerden birisiyiz. Bütün kulüplerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, görev alan hakem arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA

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