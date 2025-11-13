Kayseri'de 'MUBİS' Muhtarlar Bilgi Sistemi 12 İlçede tanıtıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Akıllı Şehircilik vizyonu doğrultusundaki önemli projelerinden birisi olan Muhtar Bilgi Sistemi ilçe ilçe, mahalle mahalle tanıtılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, muhtarlarla iletişimi güçlendirmek ve hizmet süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla geliştirdiği Muhtarlar Bilgi Sistemi’nin tanıtım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Kayseri’nin 12 ilçesini tek tek ziyaret ederek MUBİS sistemi hakkında muhtarlara kapsamlı bilgilendirme sunumları yaptı. Her ilçede muhtarlarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi, sistemin işleyişi uygulamalı olarak anlatıldı.

Tanıtım çalışmaları kapsamında, MUBİS sisteminin kısa yolu muhtarların cep telefonlarına eklendi. Böylece muhtarların, taleplerini, önerilerini ve sorun bildirimlerini Büyükşehir Belediyesi’ne çok daha hızlı ve kolay şekilde iletmeleri sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından MUBİS’in muhtarlar ve belediye birimleri arasındaki iletişimde önemli bir köprü işlevi göreceği vurgulanarak, sistemin şehir genelinde daha etkin bir hizmet anlayışına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, muhtarların yerel yönetim sürecindeki etkinliğini arttırmak ve mahalle ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmek amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.