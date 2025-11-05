Kayseri'de Müftülük ve TDV, Gazze için Hayır Çarşısı Düzenlendi

  • Haberler
Kayseri'de yürekleri birleştiren anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Kayseri İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kayseri Şubesi Kadın Kolları, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve mağdur halkın yaralarına merhem olmak amacıyla örnek bir dayanışma sergiledi.

5 Kasım Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı Ok Burcu’nda kurulan “Gazze Yararına Hayır Çarşısı”, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinlikte el emeği ürünler, yiyecekler ve çeşitli hediyelikler satışa sunulurken, elde edilen gelir Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlandı.

Katılımcılar hem alışveriş yaparak destek verdi hem de Gazze halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Organizasyon, duyarlılığı artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

 

 

Haber Merkezi

