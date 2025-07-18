Kayseri'de Muharrem Ayı Etkinliği: 10 Bin Kişilik Aşure İkramı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, Aydemir, muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek, "Her yıl düzenli olarak 10 bin kişilik aşure ikramımız oluyor. Bu geleneği sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Hem esnafımız hem de vatandaşlarımızla bir araya gelerek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek istiyoruz," dedi.

Aydemir, etkinliğe gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederek, "Herkese afiyet olsun. Şimdi birlik beraberlik zamanı," ifadelerini kullandı.