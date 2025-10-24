Kayseri'de Muhtarlar İçin Dijital Çözüm: Muhtar Bilgi Sistemi

Muhtar Bilgi Sistemi, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilmiş ve Muhtarlık Daire Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilmiştir. Yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın sonucunda, muhtarlar taleplerini, önerilerini ve ihtiyaçlarını dijital ortamda belediyeye iletebiliyor. Bu sayede süreçlerin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde ilerlemesi amaçlanıyor.

Anlık İzleme ve Kolaylıklar

Sistem, Kayseri genelindeki 711 muhtarın bilgilerini içeriyor. Her muhtar, kendine özel ekran üzerinden talepler oluşturabiliyor ve taleplerinin durumunu anlık olarak takip edebiliyor. Ayrıca, mahallesine özel duyurular ve etkinlikler de bu platform üzerinden görüntülenebiliyor. Muhtarlar, mbs.kayseri.bel.tr adresinden cep telefonları veya bilgisayarları aracılığıyla sisteme giriş yaparak taleplerini kolayca iletebiliyor.

Hızlı Geri Dönüş

Muhtarların ilettiği talepler, Muhtarlık Daire Başkanlığı tarafından dakikalar içinde ilgili birimlere iletiliyor. Bu sayede, muhtarların ilettiği konulara en hızlı geri dönüş sağlanması hedefleniyor.

Tanıtım ve Hedefler

Muhtar Bilgi Sistemi, 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği kapsamında tüm muhtarlara tanıtıldı ve resmen hizmete açıldı. Büyükşehir Belediyesi, bu sistemin aktif kullanımıyla mahallelerdeki ihtiyaçların daha kısa sürede çözüme kavuşmasını ve belediye hizmetlerinin daha verimli hale gelmesini amaçlıyor.

Bu yeni dijital sistem, muhtarların işlerini kolaylaştırırken, belediye ile olan iletişimi de sadeleştirerek zaman kaybını önlemeyi hedefliyor.