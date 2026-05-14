Kayseri'de Musiki Sanatçısı İsmail Ediz Hayatını Kaybetti
Kayseri'de Türk Sanat Müziği camiasının sevilen isimlerinden Musiki Sanatçısı İsmail Ediz hayatını kaybetti.
İsmail Ediz’in, 1985 yılında kurulan Kayseri Belediye Konservatuvarı’nın kurucuları arasında yer aldığı öğrenildi. Uzun yıllar Türk Sanat Müziği alanında çalışmalarda bulunan Ediz’in vefatı, sanat camiasında üzüntüyle karşılandı. İsmail Ediz için bugün saat 14.30’da Hulusi Akar Camii’nde cenaze namazı kılınacağı, ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verileceği bildirildi.