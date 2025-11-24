Kayseri'de Mustafa Ağırman Hoca'nın bilgilendirici programları

Prof. Dr. Mustafa Ağırman'ın Ziyareti

Kahvaltı ve Kitap Kafe Açılışı

23 Kasım Pazar günü, sabah saat 10:00’da Şampiyon Kafe’de düzenlenen kahvaltıda, Ağırman dostları ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Kahvaltının ardından, Enderun Eğitim Vakfı Kayseri Şubesi'nin yeni Kitap Kafe açılışına katıldı. Burada, çocukluk ve gençlik dönemlerinde okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi üzerine önemli nasihatlerde bulundu.

Eğitim Üzerine Sohbetler

Aynı gün saat 13:00’te, Enderun FM radyosunda Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş’ın sunduğu Gündem Özel programına katılan Ağırman, öğretmenliğin önemi ve Hz. Muhammed’in eğitim metotları hakkında derinlemesine bir sohbet gerçekleştirdi.

Pazar günü saat 14:00’te KCETAŞ konferans salonunda düzenlenen “Bir Muallim Olarak Hazreti Muhammed” programında, Ağırman peygamberimizin eğitim süreçleri ve insanlara dokunuşu hakkında etkileyici bir konuşma yaptı. Salonu dolduran dinleyiciler, Ağırman’ın anlatımlarını ilgiyle takip etti.

Son Program ve Veda

Günün sonunda, saat 18:00’de Enderun Eğitim Vakfı toplantı salonunda sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen Prof. Dr. Ağırman, Hz. Muhammed’in hayatındaki eğitim ve tebliğ uygulamaları üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Kayseri’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen Kayseri İl Müftülüğü, Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Enderun Eğitim Vakfı’na teşekkür eden Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, 24 Kasım Öğretmenler Günü arefesinde gerçekleştirilen bu anlamlı programların değerine dikkat çekti.