Kayseri’de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı çalışması tüm hızıyla sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin önemli trafik yoğunluğunun bulunduğu Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizin önemli ana arterlerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın; Melikgazi Belediyesi önündeki araç alt geçidi ile Barış Manço Parkı yakınlarındaki yaya üst geçidi arasındaki kesiminde yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmaları hızla devam etmektedir” dedi.

Çalışmalar kapsamında bahse konu güzergâh boyunca devam eden ve mevcutta ortalama 4 metre genişliğe sahip refüjün 1 metre olarak yeniden düzenlendiğini belirten Büyükkılıç, bu sayede elde edilen genişliğin yol şeridine ilave edildiğini vurguladı. Hafta başında başlanan çalışmada 24 saat esasıyla çalışıldığını anlatan Büyükkılıç, “Kış aylarına gelmeden önce güvenli ve konforlu ulaşım altyapısının teşkil edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmalar sırasında trafik akışının sağlanması için gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmakta, çalışmalar sırasında oluşabilecek çevresel sorunlara yönelik gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, şehrin birçok noktasında yol yapım ve çevre düzenleme çalışmaları devam ettiğini, sadece bu çalışma alanında 35 kamyon, 3 ekskavatör, 4 yükleyici kepçe, 3 kazıcı-yükleyici kepçe, 1 greyder, 1 silindir olmak üzere 47 iş makinası ve 100’e yakın personelin görev yaptığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, daha konforlu ve daha emniyetli ulaşım için hizmetlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.