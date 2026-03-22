Kayseri'de müstakil evde yangın
Kayseri'de, kullanılmayan müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde meydana geldi. Kullanılmayan müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.