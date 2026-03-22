Kayseri'de müstakil evde yangın

Kayseri'de, kullanılmayan müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde meydana geldi. Kullanılmayan müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Haber Merkezi

Başkan Büyükkılıç, 'Suyumuzu korumak geleceğimizi korumaktır'
Başkan Büyükkılıç, “Suyumuzu korumak geleceğimizi korumaktır”
Kayseri'de 544 kişilik eleman alımı için toplu iş görüşmesi gerçekleştirilecek
Kayseri’de 544 kişilik eleman alımı için toplu iş görüşmesi gerçekleştirilecek
Kayseri dahil 29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 gözaltı
Kayseri dahil 29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 gözaltı
Kayseri'de Kutsal Emantelere Rekor Ziyaret
Kayseri'de Kutsal Emantelere Rekor Ziyaret
Kayseri'de sahipli köpek dehşet saçtı: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Kayseri'de sahipli köpek dehşet saçtı: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Melikgazi'de Acı Olay: Genç Bahçede Hayatına Son Verdi
Melikgazi’de Acı Olay: Genç Bahçede Hayatına Son Verdi
