Kayseri'de Mutfak Sanatları Merkezi Kapılarını Açtı
Kayseri, gastronomi ve kültür alanında yeni bir döneme girdi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açılan Mutfak Sanatları Merkezi, şehrin zengin mutfak kültürünü yaşatmayı ve tanıtmayı hedefliyor. Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda hizmet veren merkez, hem eğitim hem de kültürel tanıtım açısından önemli bir cazibe merkezi olmayı amaçlıyor.
Mutfak Sanatları Merkezi, usta şeflerin özenle hazırladığı zengin menüsü ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Merkez, lezzet tutkunları için yeni bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Ayrıca, çocuk misafirler için özel olarak tasarlanmış oyun alanı ile ailelerin rahat bir deneyim yaşamasına olanak sağlıyor.
Eğitim ve Kültürel Tanıtım
Merkez, uygulamalı mutfak sınıfları, atölyeler ve eğitim salonları ile Kayseri'nin gastronomi alanındaki başarısını pekiştirmeyi hedefliyor. Bu sayede, hem yerel halk hem de turistler için zengin bir deneyim sunulması planlanıyor.
Hizmet Saatleri ve Rezervasyon
Mutfak Sanatları Merkezi, hafta içi 10.00-21.00, hafta sonu ise 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Lezzet tutkunları, rezervasyon için 0850 346 82 38 numaralı telefon hattından iletişime geçebilirler.
Kayseri, Mutfak Sanatları Merkezi ile gastronomi alanındaki potansiyelini daha da artırmayı hedefliyor. Bu yeni merkez, şehrin kültürel ve turistik prestijine önemli katkılar sağlayacak.