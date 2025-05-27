Kayseri'de Mutfak Sanatları Merkezi Kapılarını Açtı

Mutfak Sanatları Merkezi, usta şeflerin özenle hazırladığı zengin menüsü ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Merkez, lezzet tutkunları için yeni bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Ayrıca, çocuk misafirler için özel olarak tasarlanmış oyun alanı ile ailelerin rahat bir deneyim yaşamasına olanak sağlıyor.

Eğitim ve Kültürel Tanıtım

Merkez, uygulamalı mutfak sınıfları, atölyeler ve eğitim salonları ile Kayseri'nin gastronomi alanındaki başarısını pekiştirmeyi hedefliyor. Bu sayede, hem yerel halk hem de turistler için zengin bir deneyim sunulması planlanıyor.

Hizmet Saatleri ve Rezervasyon

Mutfak Sanatları Merkezi, hafta içi 10.00-21.00, hafta sonu ise 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Lezzet tutkunları, rezervasyon için 0850 346 82 38 numaralı telefon hattından iletişime geçebilirler.

Kayseri, Mutfak Sanatları Merkezi ile gastronomi alanındaki potansiyelini daha da artırmayı hedefliyor. Bu yeni merkez, şehrin kültürel ve turistik prestijine önemli katkılar sağlayacak.