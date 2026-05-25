  • Kayseri'de Müzeler Haftasında ziyaretçi sayısı 20 bine yaklaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler, 19 bin 967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Şehrimizin kültürel mirasını tanıtmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzelere bir haftada toplam 19 bin 967 kişi ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Müzeler Haftası’na ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Şehrimizin kültürel mirasını tanıtmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Müzeler Haftası boyunca müzelerimize gösterilen yoğun ilgi, doğru işler yaptığımızın en güzel göstergesi oldu. Tarihine sahip çıkan şehirler geleceğe daha güçlü yürür. Kayseri’mizin kadim değerlerini korumaya, tanıtmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

