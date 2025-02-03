Kayseri'de Narkotik Darbesi: 71 Kişi Tutuklandı!

Kayseri'de polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlar sonucu, toplamda 2 kilo 547 gram narkotik madde ele geçirildi.

Kayseri'de Narkotik Darbesi: 71 Kişi Tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bir aylık çalışmaları kapsamında yapılan 115 operasyonda, 11 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 9 adet hassas teraziye el konuldu. Toplamda 221 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, 71 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu başarılı operasyonlar, suçla mücadelede kararlılığın ve etkinliğin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. 
 

Haber Merkezi

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