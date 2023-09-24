Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, biri 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

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  • 24.09.2023 02:37
  • Güncelleme: 24.09.2023 08:52
Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, biri ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan aranan olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 8 paket halinde 30 gram uyuşturucu madde, 850 TL haksız kazançtan ele geçirilen para, 2 adet alüminyum folyo rulosu, 1 adet hassas terazi ve 2 adet hap ele geçirildi. Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alınırken birinin ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan arandığı ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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