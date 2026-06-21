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Kayseri'de narkotik operasyonu: 4 şahıs gözaltına alındı

Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde İncesu İlçesinde R.Y., A.G., B.F.Y. ve H.İ.T. isimli şahısların üzerinde, aracında ve yapılan adli aramada 524 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak adli tahkikata başlandı.

Kayseri'de narkotik operasyonu: 4 şahıs gözaltına alındı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” konulu çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmalar kapsamında; İncesu İlçesinde R.Y., A.G., B.F.Y. ve H.İ.T. isimli şahısların üzerinde, aracında ve yapılan adli aramada 524 gram Metamfetamin uyuşturucu madde ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi, söz konusu şahıslar gözaltına alınarak adli tahkikata başlandı.

Haber Merkezi

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