Kayseri'de narkotik operasyonu: 55,44 gram narkotik madde ele geçirildi

Kayseri'de narkotik ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 37,84 gram Metamfetamin, 17,60 gram Sentetik Kannabinoid ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi. 22 operasyon kapsamında 34 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa YAĞMUR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 37,84 gram Metamfetamin, 17,60 gram Sentetik Kannabinoid, 1 adet sentetik hap, 1 afet hassas terazi ve 3400 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. 
Toplam 22 operasyon kapsamında 34 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek 'Kayseri'de en çok keyif aldığım taleplerden birisi 10'da kapanan kütüphanenin 11'de kapanmasını istediler'
Vali Çiçek; “Kayseri’de en çok keyif aldığım taleplerden birisi; 10’da kapanan kütüphanenin 11’de kapanmasını istediler”
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: 'Kütüphanelerimiz yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek'
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: 'Kütüphanelerimiz yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek'
Kayseri Barosu'nun 100. yılına özel konser düzenlenecek
Kayseri Barosu’nun 100. yılına özel konser düzenlenecek
Yahyalı Ailem Derneği Açıldı: Aile Birliği ve Dayanışma İçin Yeni Bir Adım
Yahyalı Ailem Derneği Açıldı: Aile Birliği ve Dayanışma İçin Yeni Bir Adım
Erciyes Nostaljisi Yeniden Canlandı: İlmiye Bergman ile Dağcılığın İzleri
Erciyes Nostaljisi Yeniden Canlandı: İlmiye Bergman ile Dağcılığın İzleri
ERÜ'de, 'Gerçek Zeka ve Yapay Zeka'Sempozyumu
ERÜ’de, “Gerçek Zeka ve Yapay Zeka”Sempozyumu
