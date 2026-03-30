Kayseri'de narkotik operasyonu: 55,44 gram narkotik madde ele geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 37,84 gram Metamfetamin, 17,60 gram Sentetik Kannabinoid, 1 adet sentetik hap, 1 afet hassas terazi ve 3400 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.
Toplam 22 operasyon kapsamında 34 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.