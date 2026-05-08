Kayseri'de narkotik operasyonu: 6 şahıs tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 6 şahıs tutuklandı.

Kayseri'de narkotik operasyonu: 6 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonda tespit edilen şahısların adreslerine gerçekleştirilen operasyon neticesinde; "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, ilgili operasyon kapsamında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan 16 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas Menekşe Siteleri'nin Dönüşümünde Sona Yaklaşıldı
Talas Menekşe Siteleri'nin Dönüşümünde Sona Yaklaşıldı
Başkan Öztürk: 'Türk bayrağı bu milletin bağımsızlığının simgesidir'
Başkan Öztürk: “Türk bayrağı bu milletin bağımsızlığının simgesidir”
Bilişim Sözlüğü Yayında: Türkiye'nin Dijital Hafızası Oluşturuluyor
Bilişim Sözlüğü Yayında: Türkiye’nin Dijital Hafızası Oluşturuluyor
Türkiye'nin sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,1 azaldı
Türkiye’nin sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,1 azaldı
Osman Diyadin'in Kayseri Yazısı: AK Parti Teşkilatına 'İnce Ayar'
Osman Diyadin'in Kayseri Yazısı: AK Parti Teşkilatına ‘İnce Ayar’
Uçan Kaykay Projesi gençlere tanıtıldı
Uçan Kaykay Projesi gençlere tanıtıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!