Kayseri'de narkotik operasyonu: 6 şahıs tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 6 şahıs tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonda tespit edilen şahısların adreslerine gerçekleştirilen operasyon neticesinde; "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, ilgili operasyon kapsamında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan 16 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.