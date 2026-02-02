Kayseri'de Narkotik operasyonu: 71 aranan yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2026 tarihleri arasında yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 1 Kilo 100 gram Metamfetamin, 40,62 gram Sentetik Kannabinoid, 52,17 gram Esrar, 2 adet Ecstasy, 138 adet Captagon, 281 adet Sentetik Hap, 3 adet Tabanca, 2 adet Tüfek, 25 adet Fişek, 4 adet Hassas Terazi, 260 bin TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili olarak 92 olayda 165 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. 10 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanırken, 32 şahıs ise adli makamlarca tutuklandı.

Yakalama müzekkeresi ile aranan 71 şahıs yakalandı, yakalanan 32 şahıs ilgili mahkemelerince serbest kaldı, 39 şahıs ise tutuklandı.