Kayseri’de narkotik operasyonunda 1 yılda 5 bin 361 kişiye işlem yapıldı, 892 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2025 yılını kapsayan faaliyet raporu açıklandı. Bu kapsamda terör örgütü soruşturmaları kapsamında 301 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 375 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.

ARANAN ŞAHISLAR

Aranan şahıslara yönelik operasyonda ise 13 bin 521 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 bin 188 şahıs yakalandı, 4 bin 546 şahıs tutuklandı.

HIRSIZLIK

Hırsızlık suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda da bin 347 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, bin 887 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 177 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık malı olan 32 milyon 350 bin 420 lira değerindeki çalıntı, change otolar, çalıntı motosikletler ve diğer malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen 366 şüpheli yakalandı, 30 şahıs adli makamlarca tutuklandı.



Öte yandan yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, 609 adet ruhsatsız tabanca, 557 adet ruhsatsız tüfek, 645 adet kurusıkı tabanca ve 12.282 adet fişek ele geçirildi.

183 kilogram 474,02 gram narkotik madde, 45 bin 826 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 100 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 bin 766 operasyon kapsamında 5 bin 361 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 892 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

456 litre sahte alkol, 992 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme, 246 litre kaçak yakıt, 18 bin 567 adet emtia, 27 kilogram kaçak sarrafiye/altın, 60 adet sahte çek/senet, 51 bin 480 paket kaçak sigara, 6 bin 519 kilogram kaçak tütün, 5 milyon 437 bin 700 adet makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 363 olay kapsamında 592 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

41 iş yerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 43 şahsa adli işlem yapıldı.

21 fuhuş olayında 33 şahıs hakkında adli işlem, 375 şahsa idari işlem uygulandı.