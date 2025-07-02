Kayseri'de ne kadar orman yangını riski altında?

Kızılkan ayrıca ülkede çıkan yangınlara da Kayseri itfaiyesi olarak müdahale ettiklerini söyleyerek, “Manisa bölgesine toplam 4 araç 12 personel ile katılım sağladık. Burada yangınları kontrol altına aldıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda ise ekiplerimiz şu anda İzmir bölgesinde aktif olarak yangınlara müdahale ediyor” dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, ülkede çıkan yangınlara Kayseri itfaiyesi olarak yapılan müdahalelerden bahsetti. Kızılkan ayrıca Kayseri’nin yangın konusunda ne kadar risk altında olduğunu da açıkladı.

MANGAL YAKARKEN DİKKAT

Başkan Kızılkan, piknik alanlarında yakılan mangallara dikkat edilmesi gerektiği ve ufak bir kıvılcımın rüzgar sebebiyle büyük bir tehlikeye yol açabileceğini vurgulayarak, “Özellikle piknik alanı olarak tasarlanan yerler haricindeki yerlerde mangal yakılmaması, mesire alanlarında mangal yakacağımız zaman ise çevre güvenliğini aldıktan sonra yakılması ve bu piknik alanlarından ateşin söndüğünden emin olarak ayrılmamız en önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Bir anlık dikkatsizlikle atıkların kontrol dışı yanması sonucu geniş alanda arazi yangınlarının çıkmasına sebep oluyoruz. Kayseri bölgesi için düşündüğümüzde özellikle bağ kültürünün egemen olduğu şehrimizde kontrolsüz yakılan, otların temizlenmesi için yakılan ateş beraberinde rüzgara bağlı olarak yangın çıkmasına sebebiyet verir. Özellikle otların kuruduğu şu dönemde sigara izmaritlerinin rastgele atılması büyük tehlikeleri ön plana çıkartıyor” diye konuştu.



‘YANGINLARA 4 ARAÇ 12 PERSONEL MÜDAHALE ETTİ’

Başkan Kızılkan, Manisa ve İzmir bölgesinde çıkan yangınlara Kayseri olarak yapılan müdahaleleri şu şekilde anlattı: “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatı doğrultusunda AFAD’tan gelen çağrı üzerine Manisa bölgesine toplam 4 araç 12 personel ile katılım sağladık. Burada yangınları kontrol altına aldıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda ise ekiplerimiz şu anda İzmir bölgesinde aktif olarak yangınlara müdahale ediyor.”

‘KAYSERİ’DE YAHYALI VE HACILAR RİSKLİ BÖLGELER’

Başkan Kızılkan, Yahyalı ve Hacılar bölgelerine kontrollü giriş yapılması gerektiğini belirterek, ”Kayseri’ye baktığımızda genel anlamda Yahyalı bölgesinde yoğunluğumuz olduğunu bilmekle beraber yine Hacılar bölgesinde de aynı şekilde bir yoğunluk var. Bu anlamda kontrollü girişlerin sağlanması, vatandaşların bu bölgelerde ateşle herhangi bir şey yapmamaları konusunda ön bilgiler oluşturulmuş olmakla beraber yine de hassas davranılması bizim için bir başarıyı getirecek diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.