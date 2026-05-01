Kayseri'de nefes borusuna cisim kaçan kurye polis müdahalesiyle kurtarıldı
Olay, Cumhuriyet Meydanı Almer Kavşağı’nda meydana geldi. Bir kuryenin nefes borusuna yabancı bir cisim kaçtı. Nefes borusuna cisim kaçan kurye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle görev yapan polis ekiplerinin yanına gelerek işaret diliyle göğsüne vurarak nefes borusuna cisim kaçtığını belirtti. Görevli polis ekipleri, kuryenin soluk borusundaki cismi çıkartarak yeniden nefes almasını sağladı.