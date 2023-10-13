Kayseri'de Nevin Akyurt anılacak

Cihannüma Derneği ve Talas Belediyesi tarafından Kayseri'nin Müstesna Vakıf İnsanı Nevin Akyurt Vefa ve Anma Gecesi düzenlenecek.

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  • 13.10.2023 11:38
  • Güncelleme: 13.10.2023 13:40
Kayseri'de Nevin Akyurt anılacak
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Cihannüma Derneği ve Talas Belediyesi tarafından "Kayseri’nin Müstesna Vakıf İnsanı Nevin Akyurt Vefa ve Anma Gecesi" düzenlenecek.

Cihannüma Derneği’nden yapılan açıklamada, vatandaşlar programa davet edilerek "Şimdilerin tabiri ile Rol-Model insan sayısının azaldığı bir zamanda şehrimize iz bırakmış, birçoğumuzun gönlünde taht kurmuş, şimdinin siyasetine, içtimai hayatına yön verenlerine bir vesile ile manevi dokunuşu olmuş, “Abla” vasfını tüm benliği ile kitlelere hissettirmiş müstesna vakıf insanı Nevin Akyurt’a bir vefa borcu olarak, aynı davaya hizmet etmiş Talas Belediye Başkanlığımız ve Cihannüma Derneğimizin birlikte organize ettiği "Kayseri’nin Müstesna Vakıf İnsanı Nevin Akyurt Vefa ve Anma Gecesi" geniş bir katılımla gerçekleşecek. Bu anlamlı gece siyasetten bürokrasiye, değerli şahsiyetlerden vakıf ve derneklere birçok ismi bir araya getirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın, İlimizin milletvekilleri ve İl protokolünün yanı sıra Cihannüma Derneği Genel Başkanı Av. Rıza Yorulmaz ve Prof. Dr. Nihat Bengisu’nun da katılacağı bu anlamlı gecenin Nevin Akyurt Abla’ya vefa anlamında taşıdığı önem kadar, Cihannüma Derneği’nin bundan sonra düzenlemeyi planladığı örnek şahsiyetlere vefa ve anma geceleri anlamında da önemi büyük. Nevin Akyurt Abla’nın hayatından kesitlerin yer alacağı program, değerli katılımcıların Nevin Abla ile ilgili hatıratları, Nevin Abla’nın sevdiği şiirler, Sanatçı Mehmet Diker ve ekibinin seslendireceği ezgileri ile devam edecek. Programda Talas Belediyesinin katkıları ile Rıfat Yörük’ün yazdığı “Nevin Akyurt’un Adanmışlık Hikayesi Sen Gelmez Oldun" kitabı da hediye edilecek. Fakir, garip, kimsesizlerin hamisi olmuş, eğitimci gönül insanı Kayseri’nin Nevin Abla’sı için tertiplenen bu güzel ve anlamlı geceye tüm Kayseri halkımızı davet ediyoruz" denildi.

İHA

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