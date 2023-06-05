Kayseri’de Nisan ayında 28 yatırım teşvik belgesi verildi

Yatırım teşvik belgesi alan projelerin yatırım tutarı 1 milyar 18 milyon 953 bin 788 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 282 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bu dönemde 4 yatırım teşvik belgesine 'tamamlama vizesi' verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 12 milyon 255 bin 986 lira, istihdam edilenlerin sayısı 154 oldu.

EN BÜYÜK TEŞVİK TOMTAŞ İÇİN VERİLDİ

Buna göre, Kayseri’de en yüksek teşvik belgesi Tomtaş Havacılık ve Teknoloji A.Ş. Hava ve Uzay Taşıtlarının aksam parçalarının İmalatı yatırımı için 204 milyon 867 bin 544 liralık yatırımı için düzenlendi. Şehbal Mobilya Aksesuarları Ltd. Şti.’nin masa sandalye imalatı yatırımı için 169 milyon 597 bin liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı. Somçelik Raf San. Tic. Ltd. Şti’nin Metal raf yatırımı 162 milyon 656 bin 955 liralık yatırımı için teşvik belgesi verildi.