Kayseri'de nostalji geleneği: Yılın Ahisi'ne Kaftan Giydirildi

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bence güvenilir olmak, güvenilir insan diye anılmak herhalde onurların en büyüğü. Ben Kayseri’nin valisi olarak Ali Rıza Güldüoğlu'nun, eşi teyzemin, kardeşi Bekir Güldüoğlu, Mehmet Güldüoğlu, Osman Güldüoğlu, kızlarını, gelinlerini, torunlarını tebrik ediyorum. Bir aile yaşantısı olarak biz Güldüoğlu ailesini iyi biliriz” dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından Ahilik Haftası Kutlama Programı Kaftan Giydirme Töreni gerçekleştirildi. Yılın Ahisi seçilen Ali Rıza Güldüoğlu’na kaftan giydirildi. Programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ve sanayiciler katıldı. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, güvenilir olmanın ve ‘güvenilir insan’ diye anılmanın onurların en büyüğü olduğuna dikkat çekerek, “Bence güvenilir olmak, güvenilir insan diye anılmak herhalde onurların en büyüğü. İşte şimdi sanayi odasının hiçbir çıkarı yok, hiçbir beklentisi yok, kan bağları yok. Oturuyorlar, diyorlar ki: 'Ali Rıza Güldüoğlu, biz senin yaşantına şahidiz. Dürüstlüğüne, çalışkanlığına, insanlığına şahidiz’. Aslında bu ödülü verirken kendileri de kefaletlerini ortaya koyuyorlar.

Ben Kayseri’nin valisi olarak Ali Rıza Güldüoğlu'nun, eşi teyzemin, kardeşi Bekir Güldüoğlu, Mehmet Güldüoğlu, Osman Güldüoğlu, kızlarını, gelinlerini, torunlarını tebrik ediyorum. Bir aile yaşantısı olarak biz Güldüoğlu ailesini iyi biliriz. Bugün burada ödülü veriyor olmaktan dolayı da, sanayi odasının yaptığı tercihe şahit olmaktan dolayı da mutlu olduğumu ifade edeyim” açıklamalarında bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Güldüoğlu’nu tebrik ederek, “Ali Rıza Bey’e hayırlı olsun. Eski sanayiden başlayan bir süreç, daha sonrasında organize sanayide devam eden ve artık marka olmuş bir işletmelerin başında yeni nesillerin, yeni kuşakların yetişmiş olduğu bir süreçle devam ediyor. Bundan sonraki kuşaklara da inşallah güzel güzel, bereketli kazançlar olsun. Ama tabi ki burada en önemli şey daha geri planda bu kültürü bugünlere getirmekte, babadan oğula geçen bu kültürde, rahmetli Osman amca. Onu da buradan rahmetle yad edelim. Sizlere hayırlı olsun diyorum. Bütün sanayicilerimize hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, senede bir defa da olsa Ahilik ödülünün verilmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, “Allah hayırlı, bol, helal kazançlar nasip etsin. Birlik, beraberlik içerisinde şehrimize, ülkemize hizmet etmeyi nasip etsin. Ben Sanayi Odamıza da teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir, burada onure ediliyor, güzel bir Ahilik ödülü veriliyor. Aslında Türkiye'de belki bizim yapmayı en çok eksik bulduğumuz, biraz yapmakta zorlandığımız şey, yapılan işi takdir etmek, onure etmek. Dolayısıyla senede bir defa da olsa Ahilik ödüllerinin bu şekilde Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf Odalarımız tarafından verilmesi son derece önemli. Ben tekrar Ali Rıza abiyi ve Güldüoğlu ailesini tebrik ediyorum, Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” açıklamalarında bulundu.

Yılın Ahisi seçilirken yalnızca iş başarısına değil, dürüstlüğe, cömertliğe, paylaşma ruhuna ve topluma kattığı değere baktıklarını vurgulayan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Bugün kökleri yüzyıllar öncesine uzanan, Türk milletinin üretim, ticaret ve ahlak anlayışını şekillendiren Ahilik kültürünü kutlamak için bir aradayız. Kayseri Sanayi Odası olarak bizler yılın Ahisi'ni seçerken sadece iş başarısına değil, dürüstlüğe, cömertliğe, paylaşma ruhuna ve topluma kattığı değere bakıyoruz. Bu anlayışla yarım asırdan fazla emeğiyle hem Kayseri'ye, hem ülke sanayisine hizmet etmiş; çalışkanlığı, mütevaziliği ve dürüstlüğüyle herkesin gönlünde yer etmiş; üretimi bir ibadet, paylaşmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş kıymetli büyüğümüz Ali Rıza Güldüoğlu abimizi Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle Yılın Ahisi olarak seçtik” diye konuştu.

‘KÜÇÜK KAZANLARDA BÜYÜK HAYALLER KURDUK’

Yılın Ahisi olarak seçilen Ali Rıza Güldüoğlu, küçük kazanlarda büyük hayaller kurduklarını ifade ederken, Yılın Ahisi seçilmesinde asıl başarının ailesi, kardeşleri ve yol arkadaşlarıyla birlikte ortaya koydukları emeğin eseri olduğunu açıkladı. Yılın Ahisi Güldüoğlu, “Kadim mirasa katkı sunabilmek benim için büyük bir gururdur. Ben 1968 yılında, henüz 13 yaşındayken eski sanayide reçel, helva, akide şekeri ve lokum üreterek babamın yanında çırak olarak çalışmaya başladım. Sonrasında yolumuza dört kardeş olarak devam ettik. Küçük kazanlarda büyük hayaller kurduk. Her karıştırdığımız kazanda sadece şeker değil, emek, sabır ve azim vardı. Kurduğumuz şirketlerin en büyük sermayesi kardeşliğimiz ve birbirimize olan güvenimiz oldu. Bu ödül bana takdim edilmiş olsa da asıl başarı, ailem, kardeşlerim ve yol arkadaşlarımın birlikte koyduğu emeğin eseridir. Bu vesileyle bana inanan, destek olan, yanımda yürüyen kardeşlerime, dostlarıma, meslektaşlarıma, aileme gönülden teşekkür ediyorum” açıklamalarını yaptı.

‘TÜM SANAYİCİLERİMİZİ YILIN AHİSİ İLAN EDİYORUM’

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ise, şu açıklamalarda bulundu: “Bugün Güldüoğlu ailesi için, Sanayi Odamız için çok güzel bir gün. İnşallah bu geleneği devam ettireceğiz. Ben şuna inanıyorum: Tüm sanayicimizi ben adıma Yılın Ahisi ilan ediyorum. Bu şartlarda böyle işini devam ettirmek zor olduğu kanaatindeyim. Ben küçük esnaf, sanatkarım ama sanayicinin ne zorluklarla iş yaptığını da biliyorum. Ben özellikle değerli Ali Rıza Bey’i tebrik ediyorum, ailesine hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır da, Yılın Ahisi seçilen Ali Rıza Güldüoğlu’nu tebrik ederek şunları söyledi: “Bugün Sanayi Odamız tarafından Yılın Ahisi seçilen, Ahilik anlayışının bir temsilcisi olan Ali Rıza Güldüoğlu abimizi onurlandırmak için bir aradayız. Ahilik kültürüyle şehrimizin ticaretine ve istihdamına büyük katkılar sağlayan Ali Rıza abimizi tebrik ediyor, kendisine sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum.”