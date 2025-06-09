Kayseri'de nostaljik bayram buluşması

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı sebebiyle önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Arif Parmaksız ile bir araya gelerek bayramlaşıp eski günlerini yad ettiler.

Kayseri'de nostaljik bayram buluşması

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı sebebiyle önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Arif Parmaksız ile bir araya gelerek bayramlaştıklarını duyurarak, “Bu mübarek bayramın, milletimize birlik, beraberlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.


Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Kurban Bayramı sebebiyle önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Arif Parmaksız ile bir araya gelerek bayramlaştıklarını duyurdu. Gülsoy, “Kurban Bayramı münasebetiyle, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, baba ocağına gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız, kıymetli hemşehrimiz Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Arif Parmaksız ile bir araya gelerek bayramlaştık, hasret giderdik ve eski günleri yad ettik. Bu mübarek bayramın, milletimize birlik, beraberlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Drift yapan araca 99 bin 982 TL cezai işlem
Drift yapan araca 99 bin 982 TL cezai işlem
Özgürlük Filosuna Terör Devleti İsrail'den Korsan Baskın:12 Aktivist kaçırıldı
Özgürlük Filosuna Terör Devleti İsrail'den Korsan Baskın:12 Aktivist kaçırıldı
Tomarza Belediye'sinden Mustafa Yıldızdoğan Konseri'ne tam destek: Tasarruf tedbirleri hikaye!
Tomarza Belediye'sinden Mustafa Yıldızdoğan Konseri'ne tam destek: Tasarruf tedbirleri hikaye!
Ayağını camdan çıkartarak araç kullanan sürücüye 2 bin 979 TL ceza
Ayağını camdan çıkartarak araç kullanan sürücüye 2 bin 979 TL ceza
Traktör sulama kanalına düştü: 1 ölü
Traktör sulama kanalına düştü: 1 ölü
Aşık Sefai'den konser öncesi birlik mesajı: 'Türk milleti var olsun'
Aşık Sefai’den konser öncesi birlik mesajı: "Türk milleti var olsun”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!