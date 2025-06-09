Kayseri'de nostaljik bayram buluşması

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı sebebiyle önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Arif Parmaksız ile bir araya gelerek bayramlaştıklarını duyurarak, “Bu mübarek bayramın, milletimize birlik, beraberlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.



Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Kurban Bayramı sebebiyle önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Arif Parmaksız ile bir araya gelerek bayramlaştıklarını duyurdu. Gülsoy, “Kurban Bayramı münasebetiyle, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, baba ocağına gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız, kıymetli hemşehrimiz Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Arif Parmaksız ile bir araya gelerek bayramlaştık, hasret giderdik ve eski günleri yad ettik. Bu mübarek bayramın, milletimize birlik, beraberlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerinde bulundu.