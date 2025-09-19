Kayseri'de ödüllü AR-GE Proje Pazarı Yarışması düzenlenecek

Et ve Et Ürünleri AR-GE Proje Pazarı Yarışması, Kayseri Ticaret Borsası ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Et ve Et Ürünleri Sektöründe ürün geliştirmeye yönelik çalışmalara örnek olmak , sektöre farklı bakış açısı kazandırabilmek amacı ile planlanan yarışmada, et ve et ürünlerinde sektörel sürdürülebilirlik ve sektörel güncel trendler temaları kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirmeye alınacak. Ar-Ge Proje Pazarı Yarışmasına katılım sağlamak isteyen katılımcılar, Ticaret Borsası’nın web sitesinde yer alan ‘Çevrimiçi bildiri kayıt formu’nu doldurmaları gerekiyor.

KİMLER KATILABİLİR?

Yarışmaya, ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenciler, Ar-Ge Merkezleri, konuya ilgi duyan tüm paydaşlar katılabilecek. Adaylar başvurduktan sonra tüm projeler, bir çalıştay komisyonu tarafından incelenecek ve komisyonda Et ve Et Ürünleri alanında çalışmalar gerçekleştiren öğretim üyeleri ile projenin niteliğine göre gerekli alanlarda özel proje uzmanları tarafından değerlendirme yapılacak.

Ayrıca projeler yarışma temalarına uygun, gerçekçi olacak şekilde, yatırım ve kazanç potansiyeli taşıyan nitelikler açısından değerlendirilecek. Dereceye giren adaylar için para ödülü verilecek. Birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül belirlendi.