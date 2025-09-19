Kayseri'de öğrenciler ağaçlandırma çalışması yaptı

Erciyes Yurt Müdürlüğü tarafından yurdun bahçe alanında ağaçlandırma ve peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Etkinliğe, öğrenciler de katılarak fidan dikimi ve çevre düzenlemesi yaptı.

Yurt yönetimi ve öğrencilerin birlikte gerçekleştirdiği etkinlik sonrası öğrenciler çalışmaya katılmaktan duydukları memnuniyetleri aktararak; “Geleceğe nefes olmak ve yurda kalıcı bir iz bırakmak bizim için gurur verici” ifadelerini kullandı.

Erciyes Yurt Müdürlüğü yetkilileri ise bu tarz etkinliklerin devam edeceğini, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal ve çevresel sorumluluklarla da gelişim göstermesini önemsediklerini belirtti.