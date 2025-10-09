Kayseri'de öğrenciler, Filistin için fidan dikti
Kayseri'de 'Filistin İçin Bir Fidan Yeşil Vatan Projesi' kapsamında, öğrenciler Koramaz Vadisi'nde doğa yürüyüşü yaparak fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.
Kayseri’de “Filistin İçin Bir Fidan Yeşil Vatan Projesi” kapsamında, öğrenciler Koramaz Vadisi’nde doğa yürüyüşü yaparak fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “Yeşil Vatan’da Filizlenen Umut: Filistin İçin Bir Fidan Yeşil Vatan Projesi kapsamında, Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Koramaz Vadisi’nde doğa yürüyüşü yaparak fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de Filistin’e destek amacıyla diktikleri fidanlarla umutları yeşertti” denildi.