Kayseri'de öğrenciler kendi meyvelerini yetiştiriyor

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesindeki Merkez Fatih İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde kurulan meyve bahçelerinde üretim yapıyor. Yaklaşık 4 yıldır süren projede öğrenciler; elma, armut, vişne, dutun yanı sıra bu yıl ilk kez altın çilek yetiştirdi. Okul Müdürü Mehmet Çoker, öğrencilerin toprakla iç içe olmasının hem eğitim sürecine hem de üretim bilincine katkı sağladığını belirterek “Çocuklarımız kendi elleriyle ektikleri ürünleri yiyebiliyor, bu da onların motivasyonunu artırıyor” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürüm Coşkun Esen öğrencileri tebrik ederek; “Sizlerin bu yaşta toprakla buluşup üretime katkı sağlamanız bizler için büyük bir gurur. Emek verip yetiştirdiğiniz ürünlerin değerini bilmeniz, geleceğe dair en güzel kazanımlarınızdan biri olacak” ifadelerini kullandı.