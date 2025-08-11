  • Haberler
Kayseri'de öğrenciler, üniversite kariyerine tarihi medreseden adım atıyor

Kaymek tarafından verilen 13 Ağustos'a kadar sürecek olan ücretsiz YKS danışmanlık hizmeti, 800 yıllık tarihi Hunat Hatun Medresesi'nde yoğun ilgiyle karşılanıyor.

 Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesindeki Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

Günlük 95 Öğrenciye Rehberlik Hizmeti Veriliyor

Hunat Hatun Medresesi’nde kurulan tercih standında, 22 Temmuz’dan itibaren günlük ortalama 95 öğrenciye rehberlik hizmeti veriliyor. Öğrencilerin YKS başarı sıralamaları, ilgi alanları ve mesleki yatkınlıkları göz önünde bulundurularak, en uygun üniversite ve bölüm tercihi yapmaları sağlanıyor. Danışmanlar, gençlerle birebir görüşerek tercih süreciyle ilgili soruları yanıtlıyor ve gerekli yönlendirmelerde bulunuyor.

LGS Tercihleri İçin de Hizmet Verilmişti

Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Kayseri Hunat Hatun Medresesi’nde 16 Temmuz günü itibarıyla LGS tercihleri için hizmet vermiş, 21 Temmuz’a kadar devam eden LGS tercihlerinde öğrencilere ve ailelerine LGS tercihlerini nasıl yapacakları ve nelere dikkat edecekleri hakkında danışmanlık yapılmıştı.

LGS tercih döneminin hemen ardından kesintisiz olarak başlatılan YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti, “Aileye Önem, İnsana Değer” anlayışıyla 13 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.

