Kayseri'de Öğrencilerden Afet Farkındalığı İçin Özgün Kamu Spotları

Bu proje, Kayseri’nin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlendi. Abdullah Gül Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ödül törenine AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konuşmalarında, dereceye giren öğrencileri tebrik eden yetkililer, projeye katılan tüm öğrencilerin emeğinin büyük olduğunu vurguladılar. Ödül kazanan kamu spotları izletildikten sonra ödül takdimine geçildi.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, projeye dair yaptığı açıklamada, “Projemizi tamamladık. Farklı kategorilerde ilk üçe giren öğrencilere ödüllerini verdik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarımıza bisiklet hediye ettik; spor yapmalarını istiyoruz. Harika sonuçlar elde ettik ve seçmek oldukça zordu” dedi.

Arın, projeye katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti. Kayseri'deki bu proje, hem afet farkındalığı oluşturmuş hem de gençlerin kamu spotu hazırlama becerilerini geliştirmiş oldu. Ödül alan öğrenciler, projeye katılmanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade ettiler.