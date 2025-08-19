  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Öğrencilere 150 Binişlik Ulaşım Kartı Desteği

Kayseri'de Öğrencilere 150 Binişlik Ulaşım Kartı Desteği

Kayseri'de ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik önemli bir ulaşım desteği sağlanıyor. Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde yaşayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 2025-2026 yılı için, Büyükşehir Belediyesi tarafından aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacağı duyuruldu.

Kayseri'de Öğrencilere 150 Binişlik Ulaşım Kartı Desteği
Osman GERÇEK
Osman GERÇEK

Proje, eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak, geçtiğimiz yıl 2 bin öğrenciye ulaşım desteği sunmuştu. Geçen yıl bu projenin maliyetinin 4 milyon TL civarında olduğu belirtildi. Bu destekle, öğrencilerin eğitimlerine daha rahat ulaşmalarının yanı sıra sosyal hayata katılımlarının da artması hedefleniyor.

Öğrenciler, 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak başvuru süreci ile online olarak başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.kayseri.bel.tr üzerinden yapılacak. Ulaşım kartları, öğrencilerin sadece okula değil, yaşamın her alanına daha kolay ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Bu destek, Kayseri'nin geleceği olan gençlere yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve yerel yönetim, öğrencilere her zaman destek olma kararlılığını sürdüreceğini ifade ediyor.

Haber Merkezi
Osman GERÇEK

Bakmadan Geçme

Yataş işçileri haklarını korumayan sendikadan toplu istifa etti
Yataş işçileri haklarını korumayan sendikadan toplu istifa etti
Kişinin rızası dışında fotoğraf paylaşımı kişisel veri ihlali sayıldı
Kişinin rızası dışında fotoğraf paylaşımı kişisel veri ihlali sayıldı
Kayseri'de şap alarmı! Besiciler teyakkuzda
Kayseri’de şap alarmı! Besiciler teyakkuzda
Başkan Büyükkılıç'a Ziyaretçi Yoğunluğu
Başkan Büyükkılıç'a Ziyaretçi Yoğunluğu
Başkan Büyükkılıç, Develi'den Gelen Misafirleri Ağırladı
Başkan Büyükkılıç, Develi'den Gelen Misafirleri Ağırladı
Hacılar'da Metruk ve Hasarlı Yapı Tespit Semineri Gerçekleştirildi
Hacılar'da Metruk ve Hasarlı Yapı Tespit Semineri Gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!