Kayseri'de Öğrencilere 150 Binişlik Ulaşım Kartı Desteği

Proje, eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak, geçtiğimiz yıl 2 bin öğrenciye ulaşım desteği sunmuştu. Geçen yıl bu projenin maliyetinin 4 milyon TL civarında olduğu belirtildi. Bu destekle, öğrencilerin eğitimlerine daha rahat ulaşmalarının yanı sıra sosyal hayata katılımlarının da artması hedefleniyor.

Öğrenciler, 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak başvuru süreci ile online olarak başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.kayseri.bel.tr üzerinden yapılacak. Ulaşım kartları, öğrencilerin sadece okula değil, yaşamın her alanına daha kolay ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Bu destek, Kayseri'nin geleceği olan gençlere yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve yerel yönetim, öğrencilere her zaman destek olma kararlılığını sürdüreceğini ifade ediyor.