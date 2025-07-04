Kayseri'de Öğrencilerin En Memnun Olduğu Üniversite Belli Oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2025 sonuçlarına göre, öğrenci memnuniyetinde Türkiye genelinde üçüncü, devlet üniversiteleri arasında ise ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Araştırmanın Detayları

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (UniAr) tarafından gerçekleştirilen bu kapsamlı araştırma, 126 devlet ve 74 vakıf üniversitesinden toplam 51,597 öğrenci ile yapıldı. Araştırma, lisans düzeyindeki üniversitelerden alınan geri bildirimlerle şekillendi.

Değerlendirme Kriterleri

Araştırmada üniversiteler, aşağıdaki 6 ana kategoride değerlendirildi:

1. Öğrenme deneyiminin tatminkarlığı

2. Yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu

3. Akademik destek ve ilgi

4. Öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği

5. Kişisel gelişim ve kariyer desteği

6. Kurumun yönetiminden ve işleyişinden memnuniyet

AGÜ, bu kategorilerdeki yüksek puanlarıyla dikkat çekti ve Kayseri'deki diğer üniversiteler arasında da öne çıktı.

Rektör Yılmaz’a Gümüş Performans Ödülü

Araştırma kapsamında öğrencilere üniversitelerinin rektörlerini değerlendirmeleri için bir performans ölçeği uygulandı. Sonuçlar doğrultusunda Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Gümüş Performans Ödülü'nün sahibi oldu. Bu ödül, AGÜ'nün öğrenci memnuniyetine verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Diğer Kayseri Üniversiteleri

Kayseri’deki diğer üniversiteler de öğrenci memnuniyeti açısından önemli konumda. Özellikle Kayseri Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi, öğrenci deneyimlerini geliştirmek için çeşitli projeler ve destek programları sunarak dikkat çekiyor. Ancak, AGÜ'nün elde ettiği bu başarı, Kayseri'deki üniversiteler arasında en çok memnuniyet sağlayan kurum olmasını sağladı.

AGÜ'nün bu başarısı, sadece üniversitenin değil, aynı zamanda Kayseri'nin eğitim kalitesinin de bir göstergesi. Öğrencilerin memnuniyeti, üniversitenin sunduğu eğitim ve destek hizmetlerinin kalitesini ortaya koymakta ve gelecekteki öğrenci adayları için önemli bir referans oluşturmaktadır.